التصريح الذي أدلى به وزير التراث الصهيوني عميحاي إل...
عبدالرحمن العواد
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أم...07/11/2023
قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أم...07/11/2023
خيم التراجع على أداء المؤشرات الرئيسية لل...07/11/2023
د. بركات عوض الهديبان ظلت الكويت على مدى تاريخها، محافظة على إرثها العظيم من الأخلاق والقيم، الذي أرساه الأجداد...10/8/2023
د. بركات عوض الهديبان ظلت ا...10/8/2023
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