العدد 4719 Tuesday 07, November 2023
جريدة كويتية يومية سياسية شاملة مستقلة
رفع الرواتب والمعاشات الشهر القادم قرار «وقف الابتعاث للأردن ومصر» برسم الإلغاء «هيروشيما غزة» .. حجم قنابل إسرائيل تخطى القنبلة الذرية مجلس الوزراء: تحسين معيشة العاملين بـ «العام» و«الخاص» قبل نهاية العام عبد العزيز الجار الله : الكويت تسعى لتخفيف وطأة الإنسان على البيئة في الحرب والسلم الكويت تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتخلي عن ازدواجية المعايير إزاء القضية الفلسطينية «العام» يتراجع 4.31 نقاط خلال جلسة «حمراء» للبورصة 14.1 مليار دينار .. عجــزاً مالياً متوقعاً لـ «مؤسسة البترول» في خطتها الخمسية أرباح «طيران الجزيرة» الفصلية تتراجع إلى 6.99 ملايين دينار طفل يفاجىء أميرة ويلز كيت ميدلتون بسؤال غير متوقع خلال زيارتها لمدرسة باسم يوسف يكشف سر ملابسه الغريبة في مقابلة بيرس مورغان امرأة تنفق آلاف الدولارات على 32 دمية رضع «العلوم والتكنولوجيا» تلتقي «الأمريكية» في ربع نهائي «الطائرة» نيستيروف يحتفظ بلقب بطولة الكويت الدولية للتنس للرجال «الأولمبية البحرينية» تنظم فعاليات اليوم الأولمبي أوكرانيا.. ضربات روسية تستهدف أوديسا وزيلينسكي يتحدى ترامب السودان : أكثر من 20 قتيلا إثر سقوط قذائف في سوق شعبي بالخرطوم في زيارة غير معلنة.. بلينكن من بغداد : مهاجمة قواتنا أمر غير مقبول العلي: «الإفيهات» تكسر الرتابة ونحتاجها لاستقطاب الجمهور! الحملي يكرم عبدالرسول والزاير والشطي عبدالعزيز المسلم : أخذت إجازة من التمثيل التلفزيوني
شطحة

الكندري: تمـــديد التسجيل  للـحـج لغاية 13 ديسمبر عبر منصة الأوقاف.
- هنيئا لحجاج بيت الله الحرام.

نطحة

وزارة الكهرباء تعلن بدء استقبال طلبات إيصال التيار لـ 89 قسيمة في «خيطان السكني».
- على بركة الله.
 

بطحة

«هيئة الإعاقة» تؤكد حرصها على إشراك ودمج منتسبيها في الأنشطة والفعاليات.
-هذه الفئة تستحق الكثير.
 

الكاريكاتير
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التصريح الذي أدلى به وزير التراث الصهيوني عميحاي إل...

عبدالرحمن العواد

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د. بركات عوض الهديبان ظلت الكويت على مدى تاريخها، محافظة على إرثها العظيم من الأخلاق والقيم، الذي أرساه الأجداد...

10/8/2023
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كلمة رئيس التحرير

&nbsp; د. بركات عوض الهديبان &nbsp; &nbsp; &nbsp; ظلت ا...

10/8/2023
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